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Oğlundan haber alamayan anne eve gelince acı haberi aldı

Oğlundan haber alamayan anne eve gelince acı haberi aldı

3. Sayfa Haberleri

Oğlundan haber alamayan anne eve gelince acı haberi aldı Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Antalya'da yalnız yaşayan 45 yaşındaki adam, sabah eve gelen annesi tarafından ölü bulundu Olay, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1117 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın zemin katında meydana geldi.

Oğlundan haber alamayan anne eve gelince acı haberi aldı

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'da yalnız yaşayan 45 yaşındaki adam, sabah eve gelen annesi tarafından ölü bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1117 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün birlikte hastaneye gittikleri oğlundan sabah haber alamayan annesi, sabah oğlunun yalnız yaşadığı eve geldi. Kapyı açıp içeri giren annesi 45 yaşındaki Murat Uyar'ın cansız bedeni ile karşılaşan annesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi sonucunda olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Murat Uyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Daha sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Adli tabibin incelemesi ise normal ölüm olarak belirledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Murat Uyar Muratpaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

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