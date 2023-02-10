Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için deprem bölgesine giderken kazada hayatını kaybeden baba toprağa verildi 3. Sayfa Haberleri Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için deprem bölgesine giderken kazada hayatını kaybeden baba toprağa verildiRİZE Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için Kahramanmaraş'a giderken Sivas'ta geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden baba son yolculuğuna uğurlandı. Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için deprem bölgesine giderken kazada hayatını kaybeden baba toprağa verildi RİZE Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için Kahramanmaraş'a giderken Sivas'ta geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden baba son yolculuğuna uğurlandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği deprem sonrası Kahramanmaraş'ta öğretmen olarak görev yapan oğlu Cihan Enginer ve gelinini Rize'ye getirmek için Ardeşen ilçesinden yola çıkan Şaban Ali Enginer'in içinde bulunduğu araç Sivas'ta şarampole yuvarlandı. Kardeşi ve eniştesi yaralandığı kazada hayatını kaybeden Enginer memleketi Rize'nin Ardeşen ilçesinde toprağa verildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Özyanık Kahramanmaraş Ardeşen Sivas Rize 3. Sayfa Haberler

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