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Of'ta denize giren genç dalgalar arasında kayboldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Of'ta denize giren genç dalgalar arasında kayboldu Trabzon'un Of ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 2'si kurtarıldı, biri ise denizde kayboldu.

Of'ta denize giren genç dalgalar arasında kayboldu

TRABZON - Trabzon'un Of ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 2'si kurtarıldı, biri ise denizde kayboldu.

Eskipazar sahilinde denize giren üç erkek arkadaş; İ. M. ve H. K. denizin dalgalı olması sebebiyle boğulma tehlikesi geçirdi. H. M. ile H. K, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Durumu ağır olan H.K, ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Denizde kaybolan İ.M.'nin arama çalışmaları devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları dron ve dalgıç ekipleri tarafından devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Kenan Akyüz - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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