Ödemiş'te Traktör Kazası: 63 Yaşındaki Çiftçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 63 yaşındaki çiftçi İbrahim Öztürk, traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 63 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Öztürk (63) kendisine ait tarlada traktörle çalışma yaptığı sırada, traktörün aniden geriye doğru hareket etmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörün yamaçtan devrilmesiyle çiftçi aracın altında kaldı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
