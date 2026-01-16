Haberler

İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, dün Ödemiş-Kiraz karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.P. (51) idaresindeki 35 ZFH 78 plakalı otomobil, Ödemiş istikametinden Kiraz istikametine seyir halindeyken, tali yoldan ana yola çıkış yapan M.G. (47) yönetimindeki 34 KN 3535 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen çift taraflı kazada, 35 ZFH 78 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan M.P. (78) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mustafa Parlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
