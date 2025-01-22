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Ödemiş'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Eser Ele Geçirildi

Ödemiş'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Eser Ele Geçirildi
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen bir kişinin evinde 14 adet tarihi eser ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve yapılan baskında 14 adet tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ödemiş Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen Ö.A.'nın adresini belirledi. Savcılıktan alınan izin sonrası adreste yapılan aramada 13 adet tarihi eser niteliğindeki sikke, 1 adet tarihi eser niteliği bulunduğu değerlendirilen yüzük, 1 adet dedektör ve dedektör başlığı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.A. hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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