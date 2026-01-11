Haberler

İzmir'de pikap traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

Güncelleme:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hatalı sollama sonucu bir pikap, önündeki traktöre çarptı. Kazada iki sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hatalı sollama sonucu bir pikabın önünde seyreden traktöre arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ovakent-Ödemiş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ege A. (18) idaresindeki 35 ALB 227 plakalı pikap, seyir halindeyken iddiaya göre hatalı sollama yapması sonucu aynı istikamette giden Mahmut B. (51) yönetimindeki 20 L 7889 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan traktör sürücüsü Mahmut B.'nin, daha sonra Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
