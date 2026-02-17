Haberler

Ocaktaki düdüklü tencere patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi

Ocaktaki düdüklü tencere patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Kayseri'de ocaktaki düdüklü tencerenin patlaması sonucu, evin mutfağı kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi olaydan yara almadan kurtuldu.

Kayseri'deki bir evde ocaktaki düdüklü tencere patladı. Olayın ardından mutfakta ağır hasar oluştu.

DÜDÜKLÜ TENCERE PATLADI

Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'ndeki 14 katlı binada meydana geldi. Apartmanın 9'uncu katında yaşayan Hatice S., evdeki çiçekleri suladığı sırada yemek pişirmek için ocağa bıraktığı düdüklü tencere patladı.

MUTFAKTAKİ HASAR BÜYÜK

Patlama sonucu mutfak kullanılamaz hale gelirken, Hatice S., olaydan yara almadan kurtuldu.

