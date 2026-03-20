Ocakta unutulan yemek kadının ölümüne neden oldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ocakta unutulan yemeğin yanması sonucu oluşan yoğun duman yüzünden 73 yaşındaki Elif Ölmez hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 08.30 sıralarında Akpınar Mahallesi 205 Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, mutfakta ocakta pişen yemeğin yanmasıyla daireyi bir anda yoğun duman kapladı. Dumandan etkilenen Elif Ölmez (73), mutfakta fenalaşarak yere yığıldı. Yaşlı kadını mutfakta hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Ölmez'i ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Ölmez, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
