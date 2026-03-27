Mardin'de tankerin çarptığı yaya yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, seyir halindeki bir tanker tarafından çarpıldı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, Nusaybin-Midyat yolu üzerindeki Stadyum Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tanker, yoldan geçmeye çalışan yayaya çarptı. İsmi öğrenilemeyen vatandaş çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı