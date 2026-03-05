Haberler

Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen tırda yakıt kaçağı ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Demirtepe Mahallesi'nde seyir halindeki 33 AUJ 664 plakalı tır, Demirtepe Karakolu karşısında henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan devrilen araçta yakıt kaçağı ihtimaline karşı ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
