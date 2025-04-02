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Nusaybin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Nusaybin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesi çarşı merkezinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Durak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Recep H.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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