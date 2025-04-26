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Nusaybin'de Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 4 Yaralı

Nusaybin'de Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 4 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir otomobil sulama kanalına devrildi. Olayda 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Çatalözü Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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