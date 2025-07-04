Nusaybin'de Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hastanenin dış cephesinde mahsur kalan Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Nusaybin Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin dış cephesine çıkan ve inemeyen kediyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin bulunduğu noktaya ulaştı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu kedi mahsur kaldığı yerden indirildi.

Kurtarılan kedi daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. - MARDİN