Nusaybin'de Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Nusaybin'de Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hastanenin dış cephesinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı ve doğal yaşam alanına bırakıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hastanenin dış cephesinde mahsur kalan Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Nusaybin Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin dış cephesine çıkan ve inemeyen kediyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin bulunduğu noktaya ulaştı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu kedi mahsur kaldığı yerden indirildi.

Kurtarılan kedi daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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