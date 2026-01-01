Haberler

Mardin'de kopan elektrik teli gençlerin üzerine düştü

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen olayda, sokakta yürüyen gençlerin üzerine kopan bir elektrik teli düştü. Şans eseri yaralanan olmadı; panik anları bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kopan bir elektrik teli, sokakta yürüyen gençlerin üzerine düştü.

Olay, ilçede bir sokakta meydana geldi. Kopan elektrik telinin gençlerden birinin sırtına isabet etti. Yaşanan olayda büyük bir tehlike atlatılırken, şans eseri yaralanan olmadı. Telin düşmesiyle yaşanan panik anları ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin korku içinde kaçıştığı anlar dikkat çekti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

