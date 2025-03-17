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Nusaybin'de İnşaatta Iskeleden Düşen 2 İşçi Yaralandı

Nusaybin'de İnşaatta Iskeleden Düşen 2 İşçi Yaralandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir caminin inşaatında çalışan iki işçi, iskelede dengesini kaybederek düştü. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçiler, ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde inşaatın iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalözü Mahallesi'nde bir caminin inşaatında çalışan 2 işçi iskeleden sert zemine çakıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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