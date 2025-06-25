Nusaybin'de Anız Yangını Tankere Sıçradı, Kilometrelerce Araç Kuyruğu Oluştu

Nusaybin'de Anız Yangını Tankere Sıçradı, Kilometrelerce Araç Kuyruğu Oluştu
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan anız yangını, seyir halindeki yakıt yüklü tankere sıçradı. Yangın sonrası bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan anız yangını, seyir halindeki yakıt yüklü tankere sıçramasıyla kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yeniköy mevkisinde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yangın, daha sonra kıvılcımların sıçraması sonucu seyir halindeki yakıt yüklü tankere sıçrayıp alev topuna döndü. Sürücü, tankeri yol kenarında güvenli alana çekti. Yangınla birlik yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmadığı öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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