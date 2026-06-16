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Motosiklet kazasında hayatını kaybeden jandarma personeline son görev

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden jandarma personeline son görev
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde nöbet çıkışı tırla çarpışarak hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak için düzenlenen törenin ardından cenazesi memleketi Erzincan'a gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde nöbet çıkışı tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak için, Manisa İl Jandarma Komutanlığında resmi tören düzenlendi. Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak'ın cenazesi törenin ardından memleketi Erzincan'a gönderildi.

Kaza dün saat 08.30 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ç. (43) idaresindeki 45 KA 9425 plakalı tır ile aynı yönde seyir halinde olan Manisa İl Jandarma Komutanlığı Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak çarpıştı. Nöbetten çıktığı öğrenilen ve kazada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak olay yerine gelen ambulansla önce Alaşehir Devlet Hastanesine ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Jandarma personeline son görev

Hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak için Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Manisa Vali Yardımcısı Erhan Güney, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, aynı zamanda Erzincanlı olan Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel ile Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak'ın ailesi katıldı. Törende Tuğgeneral İlhan Şen ile Kaymakam Fatih Genel baba Bekir Pak'ı bir an olsun yalnız bırakmazken anne Arzu Pak ise gözyaşlarına boğuldu. Okunan duaların ardından Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak'ın cenazesi memleketi Erzincan'a gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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