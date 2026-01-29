Haberler

Yağış sonrası çöken yol kazaya neden oldu: 3 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yoğun yağış sonrası yolda meydana gelen çökme nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yağış sonrası çökme yaşanan yolda kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, otomobilin motoru yerinden çıkarak metrelerce savruldu.

Kaza, Nizip ilçesi Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış sonrası yolda meydana gelen çökme nedeniyle kontrolden çıkan Mehmet Ali Ş. (19) idaresindeki 35 AE 3131 plakalı Volkswagen marka otomobil, savrularak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Feci kazanlarından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobildeki 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayat tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

