Haberler

Nizip'te Kocası Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Nizip'te Kocası Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, uzaklaştırma kararı olan kocası tarafından silahla vurulan 45 yaşındaki Zehra Özkan, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir süredir ayrı yaşadığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti. Katil zanlısının olay öncesi eve giriş anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zehra Özkan (45) şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı kocası Recep Özkan (48) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Üç çocuk annesi kadın, daha sonrasında Nizip ilçesinde amcasının evinde yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde eve gelen koca Recep Özkan, boşanma aşamasındaki karısını silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Zehra Özkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısının eve geliş anı kamerada

Katil zanlısının cinayet öncesi eve giriş anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken olayı anlatan Zehra Özkan'ın amcası Abdullah Alkan, "Uzaklaştırma kararı var ve hala devam ediyor. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve gelmiş. Geldiğini biz görmedik. Fırsat kollayıp binaya girmiş. Üst kata çıkmış ve gelinimi tehdit ettikten sonra da yeğenim olan eşine silahla ateş etmiş" ifadelerini kullandı.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı koca Recep Özkan'ı yakalama çalışmalarının ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.