Nizip ekmek fabrikasında yangın

Alevler fabrikayı sardı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir ekmek fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın Gaziantep'in Nizip ilçesi Yeşil Evler mevki Nizip Sanayi sitesinde bulunan bir ekmek fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde ekmek ocağında gaz sıkışması sonucu fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, çok sayıda itfaiye ekibi yangın bölgesine gelerek söndürme çalışması başlattı. Ekipler yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alırken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.