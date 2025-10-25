Nitelikli Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Kırşehir'de Yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında nitelikli hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, Çorum İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan aranan M.E. (35) isimli şahsın Kırşehir'de gizlendiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla şahsı kısa sürede yakaladı. Yapılan incelemede M.E.'nin 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan M.E.; işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak kapalı cezaevine teslim edildi.