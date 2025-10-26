Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı
İstanbul Kağıthane'de nişanlısı uzman çavuşu beylik silahıyla vurarak öldüren Gizem Erdoğan, cezaevinden firar ettikten sonra Kartal'da yakalandı. 2022 yılında kasten öldürme suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanan Erdoğan, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
- Gizem Erdoğan, İstanbul Kağıthane'de birlikte yaşadığı uzman çavuş nişanlısını beylik silahıyla vurarak öldürdü.
- Gizem Erdoğan, kasten öldürme suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı.
- Gizem Erdoğan, cezaevinden firar etti ve 4 Temmuz 2025'ten beri aranıyordu.
- Gizem Erdoğan, Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı.
Kağıthane'de birlikte yaşadığı Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım'ı beylik tabancasıyla öldüren nişanlısı Gizem Erdoğan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava 2022 yılında karara bağlanmıştı.
KARTAL'DA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Gizem Erdoğan'ın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti. Cezaevinden firar eden ve 4 Temmuz 2025'ten beri aranan Gizem Erdoğan, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı.