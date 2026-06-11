Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, nişan dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan ve 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazası, araç içerisinde bulunan yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde geçtiğimiz günlerde nişan törenine katılan kişilerin bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmış, kazada Samet bulut ve Tahir Şan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, olay anı araçta bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Seyri halindeki araç bir anda takla atıp savrulurken, kaza sonrası yaralananların acı feryatları duyuluyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı