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Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Niksar-Ünye çevreyolu Cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kırmızı ışık ihlali nedeniyle 3 otomobil çarpıştı. Araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar. ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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