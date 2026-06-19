Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Niksar-Ünye çevreyolu Cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kırmızı ışık ihlali nedeniyle 3 otomobil çarpıştı. Araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar. ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı