Niksar’a yeni ilçe jandarma komutanı göreve başladı

Tokat'ın Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Üsteğmen Ahmet Turan Toksoy, görevine başladı. Toksoy, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için tüm personeliyle birlikte özveriyle çalışacaklarını belirterek, kamu kurumları ve yerel basınla iş birliğine önem vereceklerini söyledi.

Niksar ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Üsteğmen Ahmet Turan Toksoy, yeni görevine resmen başladı. Daha önce görev yaptığı birliklerde yürüttüğü başarılı çalışmalar ve vatandaşlarla kurduğu güçlü iletişimle dikkat çeken Toksoy, Niksar'da görev yapacak olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Göreve başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Toksoy, ilçede huzur ve güven ortamının korunmasının en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, bu doğrultuda tüm personelle birlikte fedakarlık ve sorumluluk bilinci içerisinde görev yapacaklarını söyledi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Toksoy, jandarma teşkilatının kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele ile vatandaşların huzurunun korunması amacıyla gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı