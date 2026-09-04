Haberler

Nijerya'da Petrol Hırsızlığı Faciası: 37 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın güneyinde bir petrol boru hattından ham petrol çalmaya çalışan en az 37 kişi, sızan gazı soluyarak hayatını kaybetti. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve kayıpların olabileceğini bildirdi.

Nijerya'da en az 37 kişinin bir petrol boru hattından ham petrol çalmaya çalışırken sızan gazı soluması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Nijerya'nın güneyinde dün gece saatlerinde bir petrol boru hattından ham petrol çalmaya çalışan 37 kişi sızan gazdan etkilendi. Gazı soluyan 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken Nijeryalı yetkililer sayıyı doğrulamadı. Polis, 37 kişinin ham petrol çalmaya çalışırken öldüklerini açıkladı. Polis Sözcüsü Kaborlo Agabe, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Nijeryalı bir Çevre örgütü, olayın Okari İskelesi'nde bir geminin yükleme yaptığı sırada meydana geldiğini ve şüpheli hırsızların yüksek basınç altında petrolü teknelere aktardığını söyledi. Olayın ardından kayıpların da olduğunu ve nehirde cesetlerin görüldüğü bildirildi.

Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Birliği, dolaşan kayıp rakamlarının doğrulanmadığını ve söz konusu maddenin teknik olarak doğrulanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

CHP'li ismin başını yakan görüntü! İstifa ettiğini açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı

İşte 21 yaşındaki teröristin polisle çatışma anı
Güle güle Çağlar! İşte yeni takımı

Güle güle Çağlar! İşte yeni takımı
Petrol zengini ülkede benzin krizi! Trafik kilitlendi

Petrol zengini ülkede benzin krizi! Trafik kilitlendi
Prens George’a telefon yasağı! Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi

Prens George’a telefon yasağı! Geleceğin kralı bile bu kuralı aşamadı
10 yıl sonra yakalanmıştı! Suikast timindeki ismin yardım ağı deşifre oldu

10 yıl sonra yakalanmıştı! Suikast timindeki ismin yardım ağı deşifre

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’dan yeni mesaj: İstediğiniz her şeyi yaptım

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’dan yeni mesaj: İstediğinizi yaptım
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı