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Nijerya'da Silahlı Saldırıda 51 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Silahlı Saldırıda 51 Kişi Hayatını Kaybetti
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Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 51 kişi yaşamını yitirdi. Saldırganlar köylerdeki evleri ateşe verip yağmaladı. Bölgedeki toplumsal çatışmalar sürmekte.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen saldırıda 51 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın orta kesimindeki Plateau eyaletinde dün sabah saatlerinde silahlı saldırganlar saldırı düzenledi. Uluslararası Af Örgütü, Bassa bölgesindeki Zikke ve Kimakpa köylerine yönelik saldırılarda en az 51 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını açıkladı. Silahlı saldırganların ayrıca köylerdeki evleri ateşe verip, yağmaladığı belirtildi.

Topluluklar arasında çatışmaların yaşandığı Plateau eyaletinde hayvancılık yapan Müslümanlar ile Hristiyan çiftçiler arasındaki şiddet olayları yaşanıyor. Plateau'da geçtiğimiz hafta silahlı çatışmalarda en az 52 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2 bin kişi ise yerinden edilmişti. - ABUJA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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