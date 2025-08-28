Nijerya'da Kolera Salgını: 11 Ölü, 221 Enfekte

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaleti ile Nijer eyaletinde kolera salgını nedeniyle en az 11 kişi hayatını kaybetti, 221'den fazla kişi de enfekte oldu.

Nijerya'da kolera alarmı verildi. Ülkenin kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinin Bukkuyum bölgesinde kolera salgını nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetti. Eyaletteki 11 yerleşim yerinde 200'den fazla kişi enfekte oldu. Yerel yetkililer, ülkede var olan sınırlı sağlık hizmetlerine erişim ve güvenlik sorunlarının, krizi daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Nijer eyaletine bağlı Gurusu köyü yetkilisi Muhammed Jibci ise "Şu anda 21'den fazla hasta hastaneye yatırılmış durumda, ancak 3 kişi Nasarawa Genel Hastanesi'ne ulaşmadaki gecikmeler nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.

Milletvekili Süleyman Ebu Bekir Gumi, Zamfara hükümetine ve uluslararası STK'lara acil müdahale çağrısı yaptı. Gumi, "Her gecikme, özellikle kadınlar ve çocuklar arasında daha fazla can kaybına neden olacaktır" diyerek, bölgeye acil müdahale ekiplerinin ve kolera tedavi merkezlerinin gönderilmesini talep etti. - ABUJA