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Niğde-Pozantı Otoyolu'nda Şüpheli Araçta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Niğde-Pozantı Otoyolu'nda Şüpheli Araçta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı, Niğde-Pozantı Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde yaptığı aramada ruhsatsız silah, uyuşturucu hap ve sahte avukat kimliği ele geçirdi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Niğde- Pozantı Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisindeki şüpheli araçta arama yapan jandarma ekipleri; ruhsatsız silah, uyuşturucu hap ve sahte avukat kimliği ele geçirdi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ulukışla İlçesi Çifteköy Köyü mevkiinde Niğde -Pozantı Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde 1 şüpheli şahsın arabasında arama yaptı. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada ekiplerin yaptığı aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 113 adet uyuşturucu hap, 1 adet sahte avukat kimliği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - NİĞDE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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