Haberler

Niğde-Kayseri yolunda trafik kazası: 4 yaralı

Niğde-Kayseri yolunda trafik kazası: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde-Kayseri kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde-Kayseri kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Kayseri kara yolunda 46 ACL 046 plakalı otomobil ile 01 DGN 15 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan A.G., Z.A., D.A. ve Ü.G.'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahelenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

Yine tehdit etti! Trump'tan müzakerelere gölge düşürecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Türkiye maçına damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı
İsmail Kartal ve Vedat Muriqi arasında dikkat çeken konuşma

Verdikleri mesaj çok net
CHP'li başkanlar AK Parti’ye mi katılıyor? Gözler yarınki toplantıda

CHP'li 4 başkan AK Parti yolunda: Rozetlerini Erdoğan takacak

Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı

Çocuğun tuttuğu takımı duyan bakan bir daha sarıldı
Ünlü türkücüye trafikte saldıran şüpheli Ankara'da tutuklandı

Ünlü türkücüye trafikte saldırmanın bedeli ağır oldu!

En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi

Bir ilimiz diken üstünde! En tehlikeli hayvanlar arasında yer alıyor
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı