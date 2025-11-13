Niğde-Kayseri Karayolunda Trafik Kazası: 3 Ölü, 6 Yaralı

Niğde- Kayseri karayolu Çamardı kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Çamardı istikametinden Niğde- Kayseri yoluna çıkış yapan R.Ü. idaresindeki otomobil ile Niğde'den Kayseri yönüne seyir halinde bulunan S.Y. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada S.Y. yönetimindeki araçta bulunan sürücü ile S.H., G.G. ve C.Ü., diğer otomobilde bulunan sürücü R.Ü., K.Ü., D.Ü., B.Ü. ve M.Ü. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. R.Ü., K.Ü. ve D.Ü. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Niğde-Kayseri istikameti bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi. - NİĞDE