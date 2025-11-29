Niğde Hastanesinde Yangın: Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni ek bina ameliyathane bölümünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre iklimlendirme ünitesinde elektrik kaynaklı küçük çaplı bir yangın meydana geldi Olayın hemen ardından hastane ekipleri ve itfaiye hızlı şekilde müdahalede bulunarak yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, yaşanan olay nedeniyle herhangi bir hasta ya da personelin olumsuz etkilenmediği belirtildi. Hastanenin kesintisiz ve aktif şekilde hizmet vermeye devam ettiği ifade edilerek, herhangi bir aksaklık ya da riskli durumun bulunmadığı vurgulandı.

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor imzalı duyuruda; çıkan yangına kısa sürede müdahale edildiği, endişe edilecek bir durum olmadığı ifade edildi. - NİĞDE