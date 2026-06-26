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İçişleri Bakanlığından havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama

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İçişleri Bakanlığı, Niğde'nin Bor ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili 1 mülkiye başmüfettişi ve 1 polis başmüfettişi görevlendirdi. Patlamada hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı dilendi.

İçişleri Bakanlığı, Niğde'nin Bor ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin 1 mülkiye başmüfettişi ile 1 polis başmüfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Niğde'nin Bor ilçesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanlığımız tarafından inceleme ve değerlendirme yapmak üzere müfettiş görevlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; 1 Mülkiye Başmüfettişi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli 1 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Olaya ilişkin inceleme ve çalışmalar ilgili birimler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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