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Niğde’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Niğde’de zincirleme kaza: 1 yaralı
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Niğde’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Niğde'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Faik Şahenk Bulvarı Şahsüleyman Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyir halinde bulunan 51 ACL 521 plakalı hafif ticari araç, 51 EC 289 plakalı otomobil ve 51 AFG 199 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada araçlarda yolcu olarak bulunan S.K. (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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