Niğde'de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Niğde merkez Efendibey Mahallesi'nde tek başına ikamet eden 66 yaşındaki A.G.'den haber almayan yakınları durumu 112'ye bildirdi. Yapılan ihbarın ardından A.G.'nin ikametine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. A.G.'nin yaşadığı evin kapısının çalınmasına karşılık alınmaması üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kapıyı açarak içeri girdi. Ekipler, A.G.'nin evde cansız bedeniyle karşılaştı. A.G.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netleşecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE