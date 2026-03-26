Niğde'de vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların suçlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

16-22 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler; vatandaşların yoğun olarak bulunduğu parklar, cadde ve sokaklar ile kamu kurumlarında bilgilendirme faaliyetleri yürüttü. Ekipler tarafından vatandaşlara özellikle iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen yatırım dolandırıcılığı konularında uyarılarda bulunuldu. Ayrıca araç kiralama dolandırıcılığı, sosyal medya üzerinden alışveriş dolandırıcılığı ve IBAN numarası kiralamanın suç olduğu konularında da detaylı bilgilendirme yapıldı. Polis ekipleri, tanımadıkları numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, kendisini polis, jandarma, savcı ya da herhangi bir kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin kesinlikle para talep etmeyeceğini hatırlattı.

Gerçekleştirilen bilinçlendirme çalışmaları kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Emniyet yetkilileri, bu tür faaliyetlerin aralıksız devam edeceğini belirterek vatandaşların şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurmaları gerektiğini ifade etti. - NİĞDE

