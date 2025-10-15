Haberler

Niğde'de Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Niğde'de Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi
Güncelleme:
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde 11 etkinlik düzenledi. Etkinliklerde 1719 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

06-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yürütülen önleyici faaliyetler kapsamında, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde 11 etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde toplam 1719 vatandaşa bilgilendirme yapılırken, katılımcılara farkındalık artırıcı el broşürleri dağıtıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
