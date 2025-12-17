Haberler

Niğde'de uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor

Niğde'de uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleriyle 14 etkinlik düzenledi ve 950 vatandaşa bilgilendirme yaptı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 08-14 Aralık 2025 tarihleri arasında önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde toplam 14 etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliklerde 950 vatandaşa ulaşılarak uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılarak farkındalık oluşturmak amacıyla el broşürleri dağıtıldı.

Yapılan açıklamada toplumun her kesimini bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtilerek özellikle ailelerin ve gençlerin bu konuda duyarlı olmasının önemine dikkat çekildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sörloth maç kadrosuna alınmadı

Maç kadrosuna alınmadı
Sadettin Saran 'Yorum yaparsa döner ücretsiz' diyen esnafın gönderisine kayıtsız kalmadı

"Yorum yaparsa döner ücretsiz" diyen esnafa kayıtsız kalmadı
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Sörloth maç kadrosuna alınmadı

Maç kadrosuna alınmadı
Devlet 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi alacağından vazgeçecek

Tarih netleşti! Devlet, yüz binlerce kişinin borcunu siliyor
Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor

Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor
Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı! Kadınları SGK'lı çalışan gibi göstermişler

Sapıkların elinden kurtarılan kadınlarla ilgili çarpıcı SGK detayı
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Bursa'daki baba-kızın aynı evde ölümündeki sır perdesi aralandı

Baba-kızın ölümündeki sır perdesi aralandı! Detaylar korkunç
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
title