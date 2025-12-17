Niğde'de uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleriyle 14 etkinlik düzenledi ve 950 vatandaşa bilgilendirme yaptı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 08-14 Aralık 2025 tarihleri arasında önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde toplam 14 etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliklerde 950 vatandaşa ulaşılarak uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılarak farkındalık oluşturmak amacıyla el broşürleri dağıtıldı.
Yapılan açıklamada toplumun her kesimini bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtilerek özellikle ailelerin ve gençlerin bu konuda duyarlı olmasının önemine dikkat çekildi.