Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonlarda, Bor ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan 7 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler, ruhsatsız silah ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 7 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin araçlarında, üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Yapılan aramalarda farklı ambalajlar içerisinde toplam 162,9 gram sentetik uyuşturucu madde, 87 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu, 50 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 33 bin 700 TL'ye de el konuldu.

Olayla ilgili yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - NİĞDE

