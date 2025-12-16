Haberler

Niğde'de narkotik operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Niğde'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalanmış, bunlardan 7'si tutuklanmıştır. Yapılan aramalarda toplam 130,72 gram uyuşturucu madde ve çeşitli ilaçlar ele geçirilmiştir.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik il genelinde operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 12 şüpheli yakalanırken, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 130,72 gram toplam uyuşturucu madde, 80 adet sentetik ecza, 4 adet hap, 1 adet aseton ve 1 adet cam aparat ele geçirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
