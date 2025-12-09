Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarda 11 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 200,38 gram uyuşturucu madde, 14 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet hassas terazi ve 101 bin 895 lira ele geçirildi. - NİĞDE