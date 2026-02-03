Haberler

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde ve Bor'da gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti operasyonunda 9 şüpheli yakalanırken, 6 kişi tutuklandı. Toplam 97,58 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda 9 şüpheli yakalanırken, adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Operasyonlar kapsamında şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 97,58 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 14 yıl 30 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi de yakalanarak cezaevine teslim edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı

Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı

Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Sapığa bak sen! Selfie çeker gibi yapıp gizlice kayda aldı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı

Kante transferi neden iptal oldu? Fenerbahçe'den açıklama var