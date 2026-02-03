Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama

Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda 9 şüpheli yakalanırken, adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Operasyonlar kapsamında şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 97,58 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 14 yıl 30 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi de yakalanarak cezaevine teslim edildi. - NİĞDE