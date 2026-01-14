Haberler

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla ilgili toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü ise serbest bırakıldı. Operasyonda 508,45 gram uyuşturucu madde ve çeşitli silah ve para ele geçirildi.

Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

06-11 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda toplam 7 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.

Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 508,45 gram uyuşturucu madde, 4 adet sentetik ecza, 990 TL ve 20 dolar para, 1 adet tabanca, 46 adet fişek ile 2 adet aseton ele geçirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
