Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Güncelleme:
Niğde İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 50 adet sentetik ecza hap, 138 gram uyuşturucu madde ve 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Bor ve Ulukışla ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 50 adet sentetik ecza hap, 138 gram uyuşturucu madde ile 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

