Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Niğde İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 50 adet sentetik ecza hap, 138 gram uyuşturucu madde ve 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Bor ve Ulukışla ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 50 adet sentetik ecza hap, 138 gram uyuşturucu madde ile 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE
