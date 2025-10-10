Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Bor ve Ulukışla ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 50 adet sentetik ecza hap, 138 gram uyuşturucu madde ile 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE