Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışıyla ilgili yaptığı operasyonda 2 şüpheli şahsın üzerinde 20 gram uyuşturucu madde ve 35 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satışıyla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Bor ilçesinde operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli şahsın üzerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 20 gram uyuşturucu madde, 35 adet uyuşturucu hap ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa