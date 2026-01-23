Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satışıyla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Bor ilçesinde operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli şahsın üzerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 20 gram uyuşturucu madde, 35 adet uyuşturucu hap ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE