Haberler

Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışıyla ilgili yaptığı operasyonda 2 şüpheli şahsın üzerinde 20 gram uyuşturucu madde ve 35 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satışıyla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Bor ilçesinde operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli şahsın üzerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 20 gram uyuşturucu madde, 35 adet uyuşturucu hap ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık

Acılı anne 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık

Acılı anne 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
İsrail'de Ergin Ataman'a çirkin saldırı

Ergin Ataman'a çirkin saldırı! Küfür edip İsrail bayrağı açtılar