Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
Niğde'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, 20,81 gram uyuşturucu madde ve 8 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından 2 şüpheli adli mercilerce tutuklanırken, 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 20,81 gram uyuşturucu madde, 8 adet sentetik ecza maddesi ile 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. - NİĞDE

