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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Niğde'nin Bor ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucular ve bir adet tüfek ele geçirildi.

Niğde'de Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Bor Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra 1 şüpheli serbest bırakılırken bir şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şüpheli şahısların işyerlerinde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet tüfek, 3 adet tüfek fişeği, 2 adet uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı düşünülen aseton, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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