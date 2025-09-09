Haberler

Niğde'de Uyuşturucu İle Mücadele İçin Farkındalık Etkinlikleri

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 1-7 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği etkinliklerde bin 908 vatandaşa uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirme yaptı. 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında toplam 7 ayrı etkinlik düzenlendi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Eylül 2025 tarihleri arasında önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Faaliyet kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde 7 ayrı etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde toplam bin 908 vatandaşa uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve toplumsal duyarlılığın artırılması için çalışmaların aralıksız süreceği ifade edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
