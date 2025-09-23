Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadele Etkinlikleri Düzenlendi
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında 15-21 Eylül 2025 tarihleri arasında toplam 5 etkinlik düzenleyerek 1410 vatandaşa uyuşturucu ile mücadele konusunda eğitim verdi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu ile mücadele kapsamında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.
15-21 Eylül 2025 tarihleri arasında yürütülen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde kent genelinde 5 etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklerde toplam bin 410 vatandaşa uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık eğitimi verildi.
İl genelinde eğitimlerin süreceği bildiridi. - NİĞDE
